В 2022 году функционал Госуслуг значительно расширится

Михаил Мишустин заявил о том, что в следующем году существенно расширится функционал портала "Госуслуги". Об этом пишут "РИА Новости".

"Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", — сказал он на совещании со своими замами.

Среди них - оформление некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.