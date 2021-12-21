В 2022 году функционал Госуслуг значительно расширится

Михаил Мишустин заявил о том, что в следующем году существенно расширится функционал портала "Госуслуги". Об этом пишут "РИА Новости".
"Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", — сказал он на совещании со своими замами.
Среди них - оформление некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.
"Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город", — объяснил глава кабмина, напомнив, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов, сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.