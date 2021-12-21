Онлайн-образование в 2021: жители Республики Коми изучают Figma

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность клиентов уральского макрорегиона на образовательном портале Skill.tele2.ru.

Наибольшей популярностью у жителей челябинского региона пользовались курсы «Java. Базовый курс» и «Алгоритмы: теория и практика. Структуры данных», также обучение информационным технологиям востребовано у жителей Курганской и Оренбургской областей. Среди пользователей из регионов, входящих в макрорегион «Урал», наибольший интерес к онлайн-образованию проявили жители Челябинской, Свердловской областей и Пермского края.

Так, клиенты из Свердловской области также выбирали IT-темы и, в частности, курс «Алгоритмы: теория и практика. Структуры данных», на втором по популярности месте раздел «Дизайн» и курс быстрого рисунка «Основы скетчинга». Жители Пермского края в основном изучали маркетинговые дисциплины, наиболее популярными стали «Основы Event-менеджмента» и дизайн – «Figma. Начальный уровень», этот же курс чаще остальных выбирали жители Республики Коми. Клиенты в Ханты-Мансийском автономном округе чаще всего изучали курсы о дизайне. Фокусной темой в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области стали курсы, направленные на развитие управленческих навыков «Бизнес и управление», так, жители ЯНАО чаще выбирали «Смотрим на бизнес глазами инвестора».