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В Сыктывкаре появилось расписание «Новогоднего автобуса»

В Сыктывкаре появилось расписание «Новогоднего автобуса»Фото из архива «Pro Города»

В Сыктывкаре будет курсировать «Новогодний автобус». Он появится на улицах города и Эжвинского района с 27 декабря и будет работать по 30 декабря. Транспортное средство украсят новогодней атрибутикой и гирляндами. На остановках из автобуса будут выходить сказочные персонажи, которые исполнят праздничные песни и вручат подарки горожанам.

В Сыктывкаре выход автобуса предполагается два раза в день в 10.00 и 16.00 часов. «Новогодний автобус» будет стартовать и завершать  рейс возле площадки перед городским плавательным бассейном, движение предполагается по маршрутам согласно графику (примерное время одного рейса – 1,5 часа):

- 27 декабря по маршруту  № 19;

- 28 декабря по маршруту  № 15;

- 29 декабря по маршруту  № 46;

- 30 декабря по маршруту  № 3.

Выход автобуса в Эжвинском районе предполагается один раз в день. График движения автобуса (примерное время одного рейса - 2 часа):

- 27 декабря в 16.00 по маршруту:

1 остановка парковая зона на улице Славы;

2 остановка сквер «Мирный» (ул. Мира);

3 остановка Слободская площадь (ул. Мира);

4 остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);

5 остановка Гостиный двор (пр. Бумажников).

- 28 декабря в 16.00 по маршруту:

1 остановка Гостиный двор (пр. Бумажников);

2 остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);

3 остановка Слободская площадь (ул. Мира);

4 остановка сквер «Мирный» (ул. Мира);

5 остановка парковая зона на улице Славы.

- 29 декабря в 14.00 по маршруту:

1 остановка парковая зона на улице Славы;

2 остановка сквер «Мирный» (ул. Мира);

3 остановка Слободская площадь (ул. Мира);

4 остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);

5 остановка Гостиный двор (пр. Бумажников).

30 декабря в 14.00 по маршруту:

1 остановка Гостиный двор (пр. Бумажников);

2 остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);

3 остановка Слободская площадь (ул. Мира);

4 остановка сквер «Мирный» (ул. Мира);

5 остановка парковая зона на улице Славы.

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