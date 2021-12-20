В Сыктывкаре появилось расписание «Новогоднего автобуса»

В Сыктывкаре будет курсировать «Новогодний автобус». Он появится на улицах города и Эжвинского района с 27 декабря и будет работать по 30 декабря. Транспортное средство украсят новогодней атрибутикой и гирляндами. На остановках из автобуса будут выходить сказочные персонажи, которые исполнят праздничные песни и вручат подарки горожанам.
В Сыктывкаре выход автобуса предполагается два раза в день в 10.00 и 16.00 часов. «Новогодний автобус» будет стартовать и завершать рейс возле площадки перед городским плавательным бассейном, движение предполагается по маршрутам согласно графику (примерное время одного рейса – 1,5 часа):
- 27 декабря по маршруту № 19;
- 28 декабря по маршруту № 15;
- 29 декабря по маршруту № 46;
- 30 декабря по маршруту № 3.
Выход автобуса в Эжвинском районе предполагается один раз в день. График движения автобуса (примерное время одного рейса - 2 часа):
- 27 декабря в 16.00 по маршруту:
1 остановка парковая зона на улице Славы;
2 остановка сквер «Мирный» (ул. Мира);
3 остановка Слободская площадь (ул. Мира);
4 остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);
5 остановка Гостиный двор (пр. Бумажников).
- 28 декабря в 16.00 по маршруту:
1 остановка Гостиный двор (пр. Бумажников);
2 остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);
3 остановка Слободская площадь (ул. Мира);
4 остановка сквер «Мирный» (ул. Мира);
5 остановка парковая зона на улице Славы.
- 29 декабря в 14.00 по маршруту:
1 остановка парковая зона на улице Славы;
2 остановка сквер «Мирный» (ул. Мира);
3 остановка Слободская площадь (ул. Мира);
4 остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);
5 остановка Гостиный двор (пр. Бумажников).
30 декабря в 14.00 по маршруту:
1 остановка Гостиный двор (пр. Бумажников);
2 остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);
3 остановка Слободская площадь (ул. Мира);
4 остановка сквер «Мирный» (ул. Мира);
5 остановка парковая зона на улице Славы.