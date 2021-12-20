В Сыктывкаре появилось расписание «Новогоднего автобуса»

В Сыктывкаре будет курсировать «Новогодний автобус». Он появится на улицах города и Эжвинского района с 27 декабря и будет работать по 30 декабря. Транспортное средство украсят новогодней атрибутикой и гирляндами. На остановках из автобуса будут выходить сказочные персонажи, которые исполнят праздничные песни и вручат подарки горожанам.

В Сыктывкаре выход автобуса предполагается два раза в день в 10.00 и 16.00 часов. «Новогодний автобус» будет стартовать и завершать рейс возле площадки перед городским плавательным бассейном, движение предполагается по маршрутам согласно графику (примерное время одного рейса – 1,5 часа):

- 27 декабря по маршруту № 19;