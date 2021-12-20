За выходные в Коми поймали 42 пьяных водителя

За выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Республики Коми были выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 42 водителя, находившихся в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Четыре уголовных дела были возбуждены в отношении автолюбителей, повторно севших за руль «навеселе».

Больше всего нетрезвых водителей выявлено в городах: Сыктывкар, Сосногорск, Усинск, Усть-Куломском и Усть-Вымском районах.

Так, в г. Сыктывкаре 19 декабря около 5 часов водитель автомашины Тойота, двигаясь по улице Кирова, выполняя маневр левого поворота, на ул. Домны Каликовой, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Шевроле. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя. Виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.