За выходные в Коми поймали 42 пьяных водителя

За выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Республики Коми были выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 42 водителя, находившихся в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Четыре уголовных дела были возбуждены в отношении автолюбителей, повторно севших за руль «навеселе».
Больше всего нетрезвых водителей выявлено в городах: Сыктывкар, Сосногорск, Усинск, Усть-Куломском и Усть-Вымском районах.
Так, в г. Сыктывкаре 19 декабря около 5 часов водитель автомашины Тойота, двигаясь по улице Кирова, выполняя маневр левого поворота, на ул. Домны Каликовой, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Шевроле. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя. Виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и отказ от прохождения медицинского влечет за собой административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность.
Госавтоинспекция Республики Коми обращается ко всем участникам дорожного движения! Если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть по месту жительства по телефонам 02 (020, 102 мобильный оператор).