В Сыктывкаре потратят больше 8 миллионов рублей на кладбища

С даты подписания контракта и до 20 декабря 2022 года победитель конкурса должен будет содержать в чистоте центральное городское кладбище в квартале улиц Морозова - Димитрова – Станционная, два кладбища в п.Верхний Чов, кладбище в п.Краснозатонском, в м.Кочпон, а также в Тентюковское кладбище за железной дорогой, кладбище на Човском промузле и в п.Седкыркещ.

Заявка на выполнение работ по содержанию мест захоронений, за исключением Эжвинского района, опубликована на сайте Госзакупок. До 27 декабря подрядные организации могут принять участие в электронном аукционе, подведение итогов которого состоится 29 декабря.

Администрация столицы Коми ищет подрядчика, который будет обслуживать городские кладбища в 2022 году, сообщает «Комиинформ» .

Максимальная цена контракта составляет 8,5 млн рублей, предусмотренных в городском бюджете, при этом стоимость единицы работы по договору составляет 124,3 тыс. рублей.

В зимнее содержание входят очистка дорог от снега не менее 3 м в ширину, а также посыпка песком при обледенении. В рамках летнего содержания грунтовых дорог предполагаются грейдирование, отсыпка дорог щебнем и песчано-гравийной смесью.

В летний период подрядчик должен выкашивать и собирать траву, убирать и вывозить к месту складирования аварийные деревья. Кроме того, в границах существующих секторов победитель аукциона должен заняться подготовкой участков под захоронения, включая спил деревьев, выкорчевку пней и выравнивание территорий.

На тропинках между могил предполагается ручной сбор мусора, в том числе стихийных свалок и вывоз отходов, а также очистка водопропускных труб, ремонт мостков, восстановление тротуаров и другие работы.

По материалам техзадания, подрядчик в зимнее время года должен содержать захоронения видных деятелей и участников Великой Отечественной войны в чистоте и опрятном виде, в том числе очищать территорию и прилегающие к местам захоронения тротуары от снега. В летний период в районе захоронений видных деятелей организация должна также собирать и вывозить мусор и скашивать траву.