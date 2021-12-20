Сыктывкарец с эпилепсией остался без обеих рук из-за равнодушия людей

Зимой в приемное отделение эжвинской больницы часто привозят больных с травмами и обморожениями. Новые пациенты начинают поступать уже с октября – кто-то поскальзывается и получает переломы, а кого-то и вовсе привозят с обморожением, сообщает «Юрган».

С отмороженными конечностями с холодами поступило уже около 15 человек. А за сезон таких может быть более 40. В основном это люди употребляющие алкоголь и наркотики или бездомные, и чаще всего их судьба становится незавидной: ампутация, инвалидность. Однако есть и те, кто пострадал просто из-за чужого равнодушия.