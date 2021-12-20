Сыктывкарец с эпилепсией остался без обеих рук из-за равнодушия людей

Зимой в приемное отделение эжвинской больницы часто привозят больных с травмами и обморожениями. Новые пациенты начинают поступать уже с октября – кто-то поскальзывается и получает переломы, а кого-то и вовсе привозят с обморожением, сообщает «Юрган».
С отмороженными конечностями с холодами поступило уже около 15 человек. А за сезон таких может быть более 40. В основном это люди употребляющие алкоголь и наркотики или бездомные, и чаще всего их судьба становится незавидной: ампутация, инвалидность. Однако есть и те, кто пострадал просто из-за чужого равнодушия.
- Недавно поступал пациент, который упал в сугроб, а проходящие мимо люди проявили равнодушие, думая, что он пьян. Когда он пришел в себя, это порядка 10-15 минут, уже были отморожены руки. Приступ эпилепсии случается неожиданно, произойти это может в любой момент. То есть, приступ может случиться, даже когда человек снимает перчатку, чтобы достать телефон достать, - рассказал заведующий приемным отделением эжвинской больницы Яков Воронцов.
У больного ампутировали кисти обеих рук. Этого можно было избежать, если бы была вовремя оказана помощь. Часто такое происходит и с пожилыми людьми. Поскользнувшись, они не могут подняться, а окружающие считают человека пьяным.