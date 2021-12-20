«Не повторяйте моих ошибок!»: наркоторговец извинился перед жителями Коми в газете

Судом установлено, что в январе-апреле 2021 г. житель Ухты приобретал в сети Интернет, получая координаты тайников. Закладки с наркотиками мужчине помогала искать его сообщница, инвалид 3 группы, за что он отдавал часть наркотиков ей. Иногда она передавала сообщнику деньги для их покупки. Приобретенные наркотики ухтинец употреблял сам или продавал.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде мужчина принес извинения жителям г. Ухты, разместив в местной газете текст: