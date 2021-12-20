Население задолжало Коми энергосбытовой компании за тепло 4,8 млрд рублей

Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер, болевой точкой по собираемости платежей остается Воркута с домами, в которых множество пустующих квартир. По его словам, попытки расселения проводятся, но сразу эту проблему не решить.

Общий долг клиентов за отопление составляет 6,6 млрд рублей. Такие данные на 1 ноября предоставили «Комиинформу» в Коми энергосбытовой компании.

Задолженность за электроэнергию перед КЭСК немного ниже – 4 558 млн руб. И вновь основные неплательщики – это население, УК и ТСЖ. Их доля в общей сумме задолженности не такая большая, как за тепло, и составляет 40%, или 1,8 млрд руб.

Отвечая на вопрос о задолженности муниципальных унитарных предприятий республики, А.Вагнер выделил две основные проблемы: их недофинансирование и низкие тарифы. При этом одна напрямую вытекает из другой: если предприятие, тот же водоканал, предоставляет услуги по заниженным и невыгодным для себя тарифам, недополученная предприятием сумма должна компенсироваться местным бюджетом. Сейчас компания ведет переговоры на эту тему с администрациями городов и региона. Доля водоканалов – 22%. Остальные 38% - прочие потребители.

Отвечая на запрос «Комиинформа» по собираемости платежей, в КЭСК напомнили о народной примете не переносить долги этого года на следующей. Компания запустила традиционную акцию «В Новый год - без долгов!».

До 31 декабря вместе с оплатой ноябрьской квитанции населению предлагают внести аванс за декабрь и погасить долги при их наличии. Удобней это сделать онлайн в личном кабинете на сайте www.komiesc.ru или мобильном приложении «Мой сбыт».

Участники акции получат шанс выиграть ценные призы. Подробная информация – в офисах обслуживания клиентов, на сайте www.komiesc.ru, а также по телефону, указанному в квитанции



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