Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Население задолжало Коми энергосбытовой компании за тепло 4,8 млрд рублей

Население задолжало Коми энергосбытовой компании за тепло 4,8 млрд рублейФото КЭК

Общий долг клиентов за отопление составляет 6,6 млрд рублей. Такие данные на 1 ноября предоставили «Комиинформу» в Коми энергосбытовой компании.

Доля населения в этом объеме задолженности – 79%. Собственники жилья, управляющие компании и ТСЖ республики недоплатили 4,8 млрд рублей.

Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер, болевой точкой по собираемости платежей остается Воркута с домами, в которых множество пустующих квартир. По его словам, попытки расселения проводятся, но сразу эту проблему не решить.

Задолженность за электроэнергию перед КЭСК немного ниже – 4 558 млн руб. И вновь основные неплательщики – это население, УК и ТСЖ. Их доля в общей сумме задолженности не такая большая, как за тепло, и составляет 40%, или 1,8 млрд руб. 

Отвечая на вопрос о задолженности муниципальных унитарных предприятий республики, А.Вагнер выделил две основные проблемы: их недофинансирование и низкие тарифы. При этом одна напрямую вытекает из другой: если предприятие, тот же водоканал, предоставляет услуги по заниженным и невыгодным для себя тарифам, недополученная предприятием сумма должна компенсироваться местным бюджетом. Сейчас компания ведет переговоры на эту тему с администрациями городов и региона. Доля водоканалов – 22%. Остальные 38% - прочие потребители.

Отвечая на запрос «Комиинформа» по собираемости платежей, в КЭСК напомнили о народной примете не переносить долги этого года на следующей. Компания запустила традиционную акцию «В Новый год - без долгов!». 

До 31 декабря вместе с оплатой ноябрьской квитанции населению предлагают внести аванс за декабрь и погасить долги при их наличии. Удобней это сделать онлайн в личном кабинете на сайте www.komiesc.ru или мобильном приложении «Мой сбыт».

Участники акции получат шанс выиграть ценные призы. Подробная информация – в офисах обслуживания клиентов, на сайте www.komiesc.ru, а также по телефону, указанному в квитанции

Информация по телефонам: 8 (8212) 39-15-76, 39-18-78.  
Сайт: www.komiesc.ru
ВКонтакте vk.com/komiesc

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости