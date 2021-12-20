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В Сыктывкаре двое мужчин пожарили кота за рестораном

В Сыктывкаре двое мужчин пожарили кота за рестораномФото из архива PG11.ru

В Сыктывкаре за рестораном по адресу: Пушкина, 20/2 двое мужчин жарили кота. Об этом порталу PG11.ru сообщила очевидица. 

Видео засняли 17 декабря. Автор ролика увидела, как двое мужчин жарили что-то живое. Она определила, что это кот по хвосту и цвету шкуры. Однако сыктывкарка не рискнула подойти к мужчинам или вызвать полицию.

К сожалению, мы не можем вставить видео с места происшествия в статью. Но вы можете посмотреть его в нашем телеграм-канале.

Мы отправили запрос в УМВД по Сыктывкару, чтобы узнать подробности происшествия. 

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон. Очевидец получает гонорар в размере 300 рублей за сообщение и медиаматериалы. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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