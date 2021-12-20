В Сыктывкаре двое мужчин пожарили кота за рестораном

Видео засняли 17 декабря. Автор ролика увидела, как двое мужчин жарили что-то живое. Она определила, что это кот по хвосту и цвету шкуры. Однако сыктывкарка не рискнула подойти к мужчинам или вызвать полицию.

В Сыктывкаре за рестораном по адресу: Пушкина, 20/2 двое мужчин жарили кота. Об этом порталу PG11.ru сообщила очевидица.

К сожалению, мы не можем вставить видео с места происшествия в статью. Но вы можете посмотреть его в нашем телеграм-канале.

Мы отправили запрос в УМВД по Сыктывкару, чтобы узнать подробности происшествия.