Коми попала в топ регионов с самым доступным бензином в стране

На среднемесячную зарплату больше всего бензина могут купить жители столицы и Крайнего Севера. К такому выводу привели результаты исследования от РИА Рейтинг. Коми в нем нашлось далеко не последнее место.

Рейтинг построен на ранжировании по объему АИ-92, который может себе позволить житель субъекта РФ на среднюю зарплату своего региона.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в четырех регионах – в Чукотском, Ненецком автономных округах, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – жители могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.