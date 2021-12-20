Коми попала в топ регионов с самым доступным бензином в стране

На среднемесячную зарплату больше всего бензина могут купить жители столицы и Крайнего Севера. К такому выводу привели результаты исследования от РИА Рейтинг. Коми в нем нашлось далеко не последнее место.
Рейтинг построен на ранжировании по объему АИ-92, который может себе позволить житель субъекта РФ на среднюю зарплату своего региона.
Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в четырех регионах – в Чукотском, Ненецком автономных округах, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – жители могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.
В 12 регионах на среднюю заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся: Камчатский край, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область, Хабаровский край, Амурская область. Таким образом, в лидирующую группу по доступности бензина для населения входят северные и столичные регионы.
Коми заняла 13 место среди 85 регионов. Жители республики на среднемесячную зарплату могут приобрести 1101 литр бензина стоимостью в 46,43 рубля по данным на октябрь.