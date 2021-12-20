Врач рассказал, как вовремя обнаружить у себя тромб

Тромбоз может быть как последствием перенесенного коронавируса, так и следствием сидячего образа жизни. Профессор Марк Уайтли рассказал, как защитить свое здоровье от этого недуга, пишет “Российская газета”.

По словам эксперта, нельзя тянуть с обращением к врачу, если вы обнаружили на ноге воспаленную твердую шишку. Также среди тревожных признаков - болезненные ощущения, мешающие наступать на пораженную ногу.

На присутствие тромба в легких могут указывать проблемы с дыханием (человеку становится тяжело дышать), боль в груди и верхней части спины. "Легочная эмболия обычно проявляется в виде внезапного сухого кашля и ощущения одышки", - отметил Уайтли.