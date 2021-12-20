Выяснилось, какая погода ждет россиян после Нового года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, чего ждать от погоды в европейской части страны после Нового года. Об этом пишут “РИА Новости”.

"Что касается января и февраля, то, по прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов", — заявил Вильфанд.

При этом представитель Гидрометцентра пояснил, что пока невозможно предсказать, когда именно придут оттепели или сильные морозы.