Ученые нашли продукты, повышающие риск смерти на 40%

Ученые из фонда British Heart Foundation рассказали, что выявили группу продуктов, повышающих риск смерти от заболеваний сердца и сосудов на 40%. Об этом сообщает "Российская газета".

С помощью 1,1 тысячи добровольцев в возрасте около 67 лет, имевших диагностированные заболевания сердечно-сосудистой системы, учёные обнаружили интересную закономерность. Так, люди, которые употребляли много ультраобработанных продуктов, имели более высокие риски смерти в целом, и в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний - на 40%.

К ультраобработанным продуктам, согласно использованной в исследовании классификации, относится пища, содержащая гидрогенизированные жиры, модифицированные крахмалы, соевый белок, мясо, полученное методом механической обвалки, и так далее. Чтобы избежать негативных последствий, по словам учёных, рекомендуется увеличить количества клетчатки в рационе, снизить содержание соли, сахара и насыщенных жиров. Однако стоит помнить, что диету, способную помочь в терапии, может подобрать только лечащий врач.