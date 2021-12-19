Глава Гидрометцентра предупредил об экстремальных природных явлениях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что на фоне глобального потепления вырастет число экстремальных природных явлений. Об этом со ссылкой на "Парламентскую газету" пишет "Лента.ру".

Вильфанд отметил, что из-за того, что Россия — страна континентальная и находится в умеренных и высоких широтах, изменение климата идёт у нас быстрее. Согласно прогнозу, на юге европейской части страны климат станет более засушливым, а на севере, наоборот, будет больше осадков.