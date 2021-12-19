Сыктывкрка упала на снег во время игры на улице и впала в кому

22-летняя сыктывкарка впала в кому после неудачного падения. Инцидент произошел с сыктывкаркой в Санкт-Петербурге, сообщает "Комиинформ".

Около дома на проспекте Испытателей Санкт-Петербурга 23-летний студент в шутку бросал в сугроб 22-летнюю однокурсницу. Молодой человек показывал девушке приемы самбо, но в какой-то момент ему не удалась поддержка, сообщили в УМВД по региону.

Студентка университета имени Лесгафта упала и сильно ударилась, у нее остановилось сердце, начался отек мозга и схлопнулось легкое, передает "ЛенТВ24". В результате у девушки произошла клиническая смерть, она впала в кому. Ее экстренно доставили в медицинский центр Алмазова.