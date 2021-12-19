Ошибки, просчеты, необъективное восприятие действительности: гороскоп на 20 декабря

Вы на волне успеха: вам может удаваться все, а поддержат вас в деле даже те, на кого вы не рассчитывали. Настает время брать на себя ответственность, подписывать контракты, обсуждать финансовые вопросы, вкладывать деньги или же требовать то, что вам причитается.

Некоторых Тельцов предчувствие успеха и счастья может привести к эйфории, а значит — к ошибкам. В любовных отношениях они готовы «играть не по правилам», забыв об этических нормах, когда во что бы то ни стало надо добиться желаемого. Вас все время будут провоцировать на выяснение отношений. Чтобы их не испортить окончательно, погрузитесь с головой в работу.

Гороскоп на 20 декабря 2021 года Близнецы

Несмотря на то что вы нетерпеливы и честолюбивы, сегодня вы можете почувствовать, что вам не хватает опыта, поэтому не сможете продвигаться к успеху так, как вам бы хотелось. Больших результатов достичь сразу нельзя, и вы должны быть довольны тем, чего достигли, чтобы дальше продвигаться по жизни шаг за шагом.

Гороскоп на 20 декабря 2021 года Рак

Благодаря своей коммуникабельности вы сможете найти себе хорошую работу и, возможно, вам удастся полностью использовать свои навыки и опыт. Не бойтесь трудностей. Если на вашем пути не было бы никаких трудностей, то не было бы и успеха; если бы вам не за что было бороться, то вы бы ничего и не достигли.

Гороскоп на 20 декабря 2021 года Лев

Не исключены ошибки, просчеты, необъективное восприятие действительности. Вам нужно больше прислушиваться к интуиции, чем полагаться на расчеты. Действуйте сообща со своими единомышленниками.

Гороскоп на 20 декабря 2021 года Дева

Ум и способности у школьников-Дев могут не проявляться, потому что все процессы проходят медленно. Девы сегодня трудно запоминают, но то, что запомнили, не забудут. Возможно, самый важный результат образования - способность заставить себя сделать то, что должно быть сделано, вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Это первый урок, который необходимо усвоить.

Гороскоп на 20 декабря 2021 года Весы

Идей будет море, но будет трудно выбрать из них то, что действительно вам по силам. Вся энергия может уйти на бесплодные начинания. Необходимо обзавестись калькулятором, записной книжкой и ручкой и все время считать, считать, считать... Хорошо, если свое дело вы начнете с кем-то из близких.

Гороскоп на 20 декабря 2021 года Скорпион

Вас ждет достаточно активный день. Вам не дадут «окопаться» в своем доме или офисе. Кто-то будет постоянно вас тревожить, заставлять проявлять активность, брать инициативу на себя. Не стоит излишне упорствовать. Несмотря на тщательно разработанный план индивидуальных занятий, вы должны помнить о том, что будущее меняется. В любой момент может возникнуть форс-мажорная ситуация.

Гороскоп на 20 декабря 2021 года Стрелец

Не исключено, что обстоятельства этого дня будут сначала направлять Стрельцов к активным действиям, а потом и активно подталкивать. Если вы упустите инициативу, то можете оказаться под чужим давлением, особенно во второй половине дня.

Гороскоп на 20 декабря 2021 года Козерог

Этот день может ознаменоваться препятствиями, которые могут показаться осторожным Козерогам непреодолимыми. Не нужно бояться идти против течения, начинать что-то новое, рвать старые, ненужные связи.

Гороскоп на 20 декабря 2021 года Водолей

Водолеи сегодня подвержены влиянию планет. Они всячески будут сопротивляться новому чувству, однако природу не обманешь, она всегда возьмет свое. К тому же запретный плод - сладок. Несмотря на то что вы сдержанны в проявлении эмоций, в любви старайтесь выразить свои истинные чувства. Несколько нежных слов, сказанных от всего сердца, могут полностью изменить ситуацию.

Гороскоп на 20 декабря 2021 года Рыбы

Сегодня вы можете стать перед выбором: личные интересы или общественные. Многие Рыбы будут склонны любым способом извлечь материальную пользу для себя из создавшегося положения. Остерегайтесь использовать всякие уловки и махинации в надежде всех перехитрить, иначе вы можете столкнуться с правосудием.