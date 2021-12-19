Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми росгвардейцы забрали у охотников 14 ружей

В Коми росгвардейцы забрали у охотников 14 ружейpixabay

Служба лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напомнила, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения.

За прошедшую неделю сотрудники регионального ведомства выявили 11 правонарушений в области оборота оружия, изъяли 14 охотничьих ружей.

Почти все нарушения допущены владельцами из-за не соблюдения сроков продления разрешительных документов.

К административной ответственности привлекли одного человека, не сообщившего в подразделение лицензионно-разрешительной работы в двухнедельный срок об изменении места жительства.

Помимо этого, был составлен один административный протокол за некачественное оказание охранных услуг сотрудником ЧОПа.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости