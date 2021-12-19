В России болельщиков будут пускать на соревнования по цифровым паспортам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня следующего года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.
Вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, который необходим для идентификации участника, зрителя и иных лиц, которые задействованы в проведении турнира, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности. Оформить Fan ID можно будет на портале госуслуг, пишет ТАСС.
Правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. На такие соревнования продажу билетов будут осуществлять при наличии действующего Fan ID, его также надо будет предъявить на входе. Организаторов таких турниров обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков в установленном правительством порядке. Решение о том, на каких именно турнирах будет обязательной идентификация, примет кабмин «с учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования».
Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ. Это наличие данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии, в том числе за пределами России, или данных о намерении совершить такие противоправные деяния. Обжаловать отказ в выдаче Fan ID или решение о приостановке его действия можно будет в суде. Нарушение порядка идентификации на официальном турнире повлечет ответственность в соответствии с законодательством. Предусматривается вступление закона в силу с 1 июня 2022 года.
Fan ID — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый болельщик, купивший билет на матчи турниров, уточняется в публикации ТАСС. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, аэроэкспрессах и пригородных электричках, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию страны в период проведения соревнований.
Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявлял, что введение Fan ID — важная мера, направленная на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. Он заверял, что получение паспорта болельщика на портале госуслуг будет проходить быстро и комфортно, поскольку у зарегистрированных там пользователей данные для оформления будут уже предзаполнены.