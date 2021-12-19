В России болельщиков будут пускать на соревнования по цифровым паспортам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня следующего года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, который необходим для идентификации участника, зрителя и иных лиц, которые задействованы в проведении турнира, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности. Оформить Fan ID можно будет на портале госуслуг, пишет ТАСС.

Правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. На такие соревнования продажу билетов будут осуществлять при наличии действующего Fan ID, его также надо будет предъявить на входе. Организаторов таких турниров обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков в установленном правительством порядке. Решение о том, на каких именно турнирах будет обязательной идентификация, примет кабмин «с учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования».