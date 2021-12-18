Врач рассказал, для кого больше всех опасен «омикрон»

Наибольшую опасность омикрон-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались.
Как рассказал URA.RU вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, перенесенный ранее COVID-19 или прививка обеспечат легкое течение болезни при заражении вариантом «омикрон».
— Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия, — пояснил специалист.
Вместе с тем он отметил, что новым штаммам коронавируса все сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19, пишет РИА Новости.