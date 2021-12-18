Врач рассказал, для кого больше всех опасен «омикрон»

Наибольшую опасность омикрон-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались.

Как рассказал URA.RU вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, перенесенный ранее COVID-19 или прививка обеспечат легкое течение болезни при заражении вариантом «омикрон».