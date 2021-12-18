Эксперт рассказала, стоит ли пить кофе с утра и полезен ли он

Согласно последним выводам исследователей в области кардиологии, регулярное употребление кофе не увеличивает риски инфаркта и инсульта, и даже снижает риск развития сердечной недостаточности на 5 процентов. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Что касается пациентов, перенесших инфаркт миокарда, то одна-две (не более) чашки кофе в день благотворно сказываются на здоровье, уточнила врач.