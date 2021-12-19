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Пьяный житель Коми угнал машину деда, чтобы покатать девушек: теперь он поедет в колонию

Пьяный житель Коми угнал машину деда, чтобы покатать девушек: теперь он поедет в колонию

Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 19-летнего местного жителя.

Судом установлено, что в ночь с 9 на 10 марта 2021 года молодой человек после двух выпитых бутылок пива решил прокатить знакомых девушек на автомобиле своего деда. Он без спросу взял ключи от гаража, угнал оттуда машину и с приятельницами стал кататься по ночному городу. Водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД, однако от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение отказался.

Суд назначил печорцу наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, после освобождения из которой он на протяжении 2 лет будет лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.

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