В Коми ищут похищенного в Санкт-Петербурге ребенка

Уже больше недели ведется поиск четырехлетнего Матвея. Отрабатываются все возможные версии, выполняются десятки задач по распространению информации о пропаже ребенка, поиску и отработке свидетельств, но судьба мальчика до сих пор неизвестна, сообщает волонтерский отряд "ЛизаАлерт" в Республике Коми.

Четырехлетний Матвей Сапрыкин был похищен утром 8 декабря прямо на улице Санкт-Петербурга – его силой забрал отец, ограниченный в родительских правах по решению суда. Он делает это уже не в первый раз. В прошлом году на то, чтобы найти ребенка и вернуть его домой, потребовалось полгода. В результате в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Поиском занимаются следственные органы и добровольцы отряда "ЛизаАлерт. Мужчина мог увезти ребенка из Санкт-Петербурга в любой регион России. Поэтому волонтеры обращаются ко всем, вне зависимости от того, в какой точке страны вы находитесь: пожалуйста, будьте внимательны – вдруг именно вы увидите Матвея или узнаете о нем какую-либо информацию.

У мальчика русые волосы и карие глаза, он нормального телосложения, рост – 110 см. В момент похищения Матвей был одет в комбинезон (расцветка – сочетание синих, белых и салатовых полос), темно-синюю толстовку с изображением котика, оливковую шапку. черные ботинки.

Важно каждое свидетельство. Просим всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Матвея, немедленно сообщить на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 8(800)700-54-52 или по номеру 112.