В Госдуме предложили раздавать нуждающимся новогодние подарки

Милонов указывает, что многие семьи из-за трудного положения вынуждены отказывать себе и своим детям в празднике.

Как отмечает политик, государство может раздавать минимальный набор для праздников - коробку или пакет, куда можно положить, например, небольшую ель, новогодние украшения, сладости для детей, а также сертификат на посещение государственной "елки".