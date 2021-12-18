В Госдуме предложили раздавать нуждающимся новогодние подарки

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает раздавать социальные новогодние и рождественские наборы семьям, испытывающим финансовые трудности. Об этом пишет РИА Новости.
Милонов указывает, что многие семьи из-за трудного положения вынуждены отказывать себе и своим детям в празднике.
– Печально, когда из-за финансовых трудностей родителей праздника и новогоднего волшебства лишаются дети, – отметил депутат и предложил ввести новую меру социальной поддержки - новогоднюю социальную корзину.
Как отмечает политик, государство может раздавать минимальный набор для праздников - коробку или пакет, куда можно положить, например, небольшую ель, новогодние украшения, сладости для детей, а также сертификат на посещение государственной "елки".