Кому повезет, а кому стоит соблюдать осторожность: гороскоп на 19 декабря

Многим сегодня удастся восстановить прежние прерванные по какой-либо причине связи, расширить круг общения и благодаря новым знакомствам разрешить старые проблемы. Встречи, нежные чувства, восхитительные мгновения. Вибрации любви звучат прекрасной музыкой для тех, кто желает их услышать.

Это время стабильности, без особенных денежных потерь, неудач в делах и плохих новостей. Дома у Тельцов восстановятся спокойствие и относительная стабильность, многие бытовые вопросы разрешатся. Семейные проблемы могут решиться сами собой, поэтому не торопите события. В вашей семье возможно пополнение.

Близнецы

День достаточно позитивен во всех отношениях, поскольку судьба становится более благосклонной. Вы знаете, что вам нужно и каким путем идти, чтобы удержать свое счастье. Наедине с партнером, в семье или в компании друзей у вас есть все шансы прекрасно отдохнуть и с пользой провести вечер.

Рак

Во взаимоотношениях между родителями и детьми в семьях Раков все должно сложиться отлично. Многие будут гордиться своими близкими и многое сделают для того, чтобы те чувствовали себя более уверенно в жизни. Вы в состоянии по достоинству оценить заботу близких. При этом условии отношения у вас будут прекрасными.

Лев

Многие сегодня будут расположены сделать все, чтобы наполнить уютом и теплом свой дом. Львы склонны к изобретательности и могут выпутаться из сложных бытовых ситуаций с минимальными затратами. Молодым людям не стоит отчаиваться из-за неудач. Со временем вы станете более опытным, многому научитесь и перед вами откроются новые возможности.

Дева

Девы многим интересуются и ведут активный образ жизни, и в этот день им скучать не придется. В прямом и переносном смысле распахните настежь окна, впуская новые идеи, новые впечатления и солнечный свет. Остались позади семейные неприятности последнего времени, с ними покончено.

Весы

Вы сегодня предпочтете активный образ жизни, и у вас с окружающими будет много общих интересов. Ни в коем случае нельзя жить прошлым. Не экономьте деньги, отказывая себе во всем, а научитесь их зарабатывать.

Скорпион

Вы сегодня обаятельны и общительны, сможете наслаждаться своей семейной и общественной жизнью и посвятите свободное время тому, что вас интересует. Успех сопутствует тем, кто верит в свои прекрасные мечты, но если вы не будете разборчивыми в знакомствах, то можете навредить своей репутации.

Стрелец

Положение планет улучшает физическое состояние и утончает чувства, однако семейные связи могут серьезно пострадать. Появляется неприятие скуки и однообразие, сильнее проявляется ревность и собственнические инстинкты. Старайтесь соблюсти этикет, правила и традиции семьи. В жизни вам придется много трудиться над собой, избавляясь от тяжелых недостатков.

Козерог

Сегодня Козероги с необычной для себя легкостью могут заводить знакомства. Даже если ваши отношения не станут стабильными, постарайтесь оставить о себе самые приятные воспоминания и впечатления.

Водолей

Сегодня некоторые Водолеи станут популярными, создадут большой круг знакомств. Имея свои взгляды на все на свете, они могут навязывать их окружающим, сами решать, что для тех правильно и разумно. Тот, кто под видом принципиальности и правдоискательства нарушает гармонию и вносит враждебность в отношения, может оказаться в психологической изоляции. Задумайтесь над этим.

Рыбы

В этот день складывается благоприятная ситуация для ремонта, хозяйственных закупок, решения имущественных вопросов, покупки недвижимости и земельных участков. Проявите свою хозяйственность и практичность. Планируйте каждый свой шаг, если хотите, чтобы все в вашей жизни было в порядке. Не суетитесь, но при этом обращайте внимание на мелочи.