В Сыктывкаре пройдет чемпионат по «фигурному дрифту»

В Сыктывкаре состоится открытое первенство по «фигурному дрифту». Каждый желающий может продемонстрировать свое мастерство управления автомобилем и проверить знания ПДД на теоретическом экзамене, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Первенство пройдет 19 декабря с 10.00 часов на автодроме в местечке Чит. Каждый участник должен иметь технически исправный автомобиль и водительское удостоверение.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что главная цель проведения автомобильных соревнований – это приобретение и совершенствование навыков управления автомобилем в сложных метеорологических условиях, направленных на снижение аварийных ситуаций на дороге.