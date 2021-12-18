В России ожидается резкое подорожание кофе

В России ожидается существенное подорожание кофе. Причем наступит это уже в ближайшее время, пишут «Известия».

Как отмечается в публикации, увеличение стоимости составит 20-30%, при этом самые дешевые сорта могут подорожать сразу на 40%. Связано это сразу с рядом проблем у основных экспортеров: холода в Бразилии, дожди в Колумбии и массовые беспорядки в Эфиопии. Кроме того, до сих пор никуда не делись проблемы из-за логистики и недостатка рабочей силы на фоне пандемии коронавируса.

По словам экспертов, вышеперечисленные проблемы могут привести как к подорожанию, так и ухудшению качества напитка.