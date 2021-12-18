Врач Татьяна Безуглая: «Ковид стал более опасным для детей и беременных женщин»

В 2021 году в Коми заболеваемость детей ковидом выросла больше чем в три раза. Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.

– Если весь 2020 год среди детей заболеваемость составила 156 случаев на 10 тысяч детского населения, то за 10 месяцев 2021 года инфекцию перенесли 8203 ребенка, или 503 случая на 10 тысяч детского населения, – пояснила врач.

Статистика показывает, что сейчас дети составляют до 10 процентов в структуре заболевших COVID-19. Реанимация требуется 0,5-2% пациентов.

В то же время Татьяна Безуглая отметила, что у детей ковид протекает легче: развитие вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно не тяжелые, а летальные исходы чрезвычайно редки. У детей характерны кожные проявления, красновато-пурпурные узелки на фалангах пальцев ног, которые похожи на обмороженные. Во всех случаях встречается лихорадка и астения продолжительностью больше четырех дней. Зачастую COVID-19 поражает желудочно-кишечный тракт, что может вызвать тошноту и диарею у ребенка. Другими отличительными особенностями заболевания у детей становятся конъюнктивит и красные, сухие и потрескавшиеся губы.

Главный внештатный специалист также рассказала, что передача ковида от беременной женщины к ребенку происходит примерно в 5% случаев, а ковид-положительные дети рождаются в 8% случаев. Частота преждевременных родов у пациенток с COVID-19 составила до 25 процентов, выкидышей – до 14 процентов, также повышался риск рождения детей с низкой массой тела.