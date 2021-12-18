Как зарождаются медицинские династии: интервью с главврачом сыктывкарского «Центра СПИД»

Что движет человеком, выбирающим профессию врача, как зарождаются и продолжаются медицинские династии – об этом и многом другом рассказал доктор, отдавший 30 лет защите жизни и здоровья людей. Знакомьтесь: Сергей Поган, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Интервью с врачом предоставила пресс-служба Минздрава Коми.

Основатель династии

Я родился на Украине. Вырос, окончил школу и понял, что хочу быть врачом. К этому решению меня подтолкнула моя тетя, которая работала фельдшером одного из заводских здравпунктов. Я часто бывал у нее на работе, смотрел, как она проводит процедуры забора анализов, исследует их с помощью микроскопа. Мне казалось это очень интересным. Когда возникала необходимость, все родственники обращались к ней за медицинской помощью. И что интересно, мой тренер по боксу всегда говорил: врач – это самая мужская специальность в медицине, так как требует стойкости и уверенности. Неудивительно, что после школы я решил поступить в Донецкий государственный медицинский институт им. Максима Горького на санитарно-гигиенический факультет. Выбор медицинского направления был очень сложным. Но тетушка мне тогда сказала, что я на правильном пути. Вот так сестра мамы Зинаида Васильевна Задорожная, сама того не подозревая, стала родоначальником целой династии медиков.

Уважение к профессии

В начале своей карьеры я работал в Запорожье в областной санэпидстанциии. Здесь и познакомился со своей будущей женой Натальей, тоже медицинским работником. Она была санитарным фельдшером. С 1986 года работал в санэпидстанции г. Сыктывкара, с 1992 года – в Республиканском центре СПИД, который затем возглавил. Это сейчас Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями – специализированное медицинское медучреждение. Все, что нужно знать про ВИЧ и СПИД, чтобы жить долго и счастливо, любить, творить, создать семью и рожать здоровых детей – можно узнать у нас. Тогда же, в 1992 году, нас было три работника, и занимали мы одну маленькую комнату. Много усилий приложено для развития нашей службы. Есть и награды за долгие годы упорной работы – Почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» и юбилейная медаль «В память 100-летия Республики Коми».