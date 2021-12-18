Как зарождаются медицинские династии: интервью с главврачом сыктывкарского «Центра СПИД»

Что движет человеком, выбирающим профессию врача, как зарождаются и продолжаются медицинские династии – об этом и многом другом рассказал доктор, отдавший 30 лет защите жизни и здоровья людей. Знакомьтесь: Сергей Поган, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Интервью с врачом предоставила пресс-служба Минздрава Коми.
Основатель династии
Я родился на Украине. Вырос, окончил школу и понял, что хочу быть врачом. К этому решению меня подтолкнула моя тетя, которая работала фельдшером одного из заводских здравпунктов. Я часто бывал у нее на работе, смотрел, как она проводит процедуры забора анализов, исследует их с помощью микроскопа. Мне казалось это очень интересным. Когда возникала необходимость, все родственники обращались к ней за медицинской помощью. И что интересно, мой тренер по боксу всегда говорил: врач – это самая мужская специальность в медицине, так как требует стойкости и уверенности. Неудивительно, что после школы я решил поступить в Донецкий государственный медицинский институт им. Максима Горького на санитарно-гигиенический факультет. Выбор медицинского направления был очень сложным. Но тетушка мне тогда сказала, что я на правильном пути. Вот так сестра мамы Зинаида Васильевна Задорожная, сама того не подозревая, стала родоначальником целой династии медиков.
Уважение к профессии
В начале своей карьеры я работал в Запорожье в областной санэпидстанциии. Здесь и познакомился со своей будущей женой Натальей, тоже медицинским работником. Она была санитарным фельдшером. С 1986 года работал в санэпидстанции г. Сыктывкара, с 1992 года – в Республиканском центре СПИД, который затем возглавил. Это сейчас Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями – специализированное медицинское медучреждение. Все, что нужно знать про ВИЧ и СПИД, чтобы жить долго и счастливо, любить, творить, создать семью и рожать здоровых детей – можно узнать у нас. Тогда же, в 1992 году, нас было три работника, и занимали мы одну маленькую комнату. Много усилий приложено для развития нашей службы. Есть и награды за долгие годы упорной работы – Почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» и юбилейная медаль «В память 100-летия Республики Коми».
Здесь, на севере, на свет появилась наша дочь Машенька. Вместе с супругой мы с воспитывали в ней уважение к врачам, потому что врач помогает людям, спасает им жизни, делает людей здоровыми. Как говорили мне в детстве и люблю повторять я: есть три самые важные государственные профессии – врач, учитель и военный. И я полностью согласен, ведь самое главное для любого человека – это, в первую очередь, здоровье, образование и чувство защищенности. И когда у моей дочери спрашивали, кем трудятся твои мама и папа, она с гордостью отвечала, что они медработники.
Выбор дочери
В свое время и перед дочерью встал вопрос о выборе профессии, Мария решила стать врачом. Однако постоянно возникал вопрос, кем быть – эпедимологом, как папа, или врачом-лечебником. В конце концов она поняла, что хочет связать свою жизнь с детьми и поступила в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Никакого давления на выбор своей дочери мы с супругой не оказывали, это было ее желание – связать судьбу с медициной. На 6-ом курсе университета она вышла замуж. Кстати, муж у Маши тоже медик. Сейчас у них своя семья медработников. Дочь работает педиатром в детской городской больнице Святой Ольги, а зять Михаил травматологом в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена.
В наследство – хорошие руки
Умение быть хорошим врачом не передается по наследству. У врачей наследственность – хорошие руки. То есть один человек дерево посадит – оно не растет, другой посадит – целый сад разрастается. Вот и у медработника должна быть легкая рука. Правда, без опыта все равно ничего не приходит. Необходимо совершенствоваться, принимать нестандартные решения, проводить сложные операции. Например, за 11 лет работы Мария стала хорошим диагностом, Михаил делает сложнейшие операции в институте. Сейчас они воспитывают двух дочерей. Моей внучке Софии 8 лет, а Майе будет скоро два годика, она еще и слов-то мало знает, так что ее будущую профессию угадать пока сложно. Но, если кто-то из внучек захочет стать врачом, я только за.
В 2018 году мы тоже общались с Сергеем Поганом. Тогда врач рассказал о том, в какой ситуации с ВИЧ находится Сыктывкар и Республика Коми, как защититься от этой болезни и как жить, если вдруг тебе поставили такой диагноз.