Обзор: сколько стоят мандарины в разных магазинах Сыктывкара

Самые обычные мандарины в “Ленте” стоят 108 рублей за килограмм, а отборные - 119 рублей за килограмм.

Мандарины - один из главных новогодних атрибутов. Портал “Про Город” узнал, сколько сейчас стоят праздничные фрукты в популярных магазинах Сыктывкара.

Также в этом магазине есть клементины - гибриды апельсинов и мандаринов. Они стоят 89 рублей и 129 рублей за килограмм.

"Магнит"

В “Магните” мандарины стоят 38 рублей за 500 грамм.

Также есть марокканские мандарины (считается, что они более сочные) - 130 рублей за килограмм.

"Окей"

В “Окее” продаются мандарины с листочком - 80 рублей за 500 гр;

Мандарины из ЮАР - 170 рублей за килограмм;

Марокканские мандарины - 120 рублей за килограмм;



"Пятерочка"

В “Пятерочке” мандарины стоят 75 рублей за килограмм.

