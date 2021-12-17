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Обзор: сколько стоят мандарины в разных магазинах Сыктывкара

Обзор: сколько стоят мандарины в разных магазинах Сыктывкара

Мандарины - один из главных новогодних атрибутов. Портал “Про Город” узнал, сколько сейчас стоят праздничные фрукты в популярных магазинах Сыктывкара.

"Лента"

Самые обычные мандарины в “Ленте” стоят 108 рублей за килограмм, а отборные - 119 рублей за килограмм.

Также в этом магазине есть клементины - гибриды апельсинов и мандаринов. Они стоят 89 рублей и 129 рублей за килограмм.

"Магнит"

В “Магните” мандарины стоят 38 рублей за 500 грамм.
Также есть марокканские мандарины (считается, что они более сочные) - 130 рублей за килограмм. 

"Окей"

В “Окее” продаются мандарины с листочком - 80 рублей за 500 гр;
Мандарины из ЮАР - 170 рублей за килограмм;
Марокканские мандарины - 120 рублей за килограмм;


"Пятерочка"

В “Пятерочке” мандарины стоят 75 рублей за килограмм.
 

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