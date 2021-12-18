Какой подарок на Новый год сделать разным знакам Зодиака

Темперамент у Овнов импульсивный. Поэтому при выборе подарка стоит отдавать предпочтения тем вещам, которые помогут сгладить непостоянство. Так как Овен очень деятельная натура, чьи увлечения и хобби сменяются одним за другим, ему подойдет что-то, что поможет расслабляться в перерывах. Поэтому при выборе подарка стоит отдать предпочтение текстилю, например, подушкам или пледу.

Многим тяжело выбрать подарок своим друзьям или родным на Новый год. Чтобы процесс выбора стал проще, можно воспользоваться гороскопом. Знак зодиака подскажет, что понравится человеку и что угодит его вкусу. Ознакомьтесь с особенностями предпочтений каждого знака и упростите себе покупки.

Телец

Тельцы – любители оригинальных подарков. Поэтому им нужен подарок, который будет радовать своей красотой. Также Тельцы отличаются практичностью. Так как элемент знака зодиака - земля, подойдет подарок из дерева. Например, журнальный столик или оригинальная тумба.

Близнецы

Два человека в одном представителе и у каждого свой темперамент. Близнецам на 2022 год лучше подарить что-нибудь парное. Главное, чтобы изделия выглядели легкими и воздушными, ведь стихия этого знака зодиака – воздух. В качестве подарка подойдут подушки, парные чашки.

Рак

Это один из самых «домашних» знаков зодиаков. Поэтому Раки порадуются предметам, которые принесут в их дом уют. Например, новая скатерть, постельное белье, набор посуды.

Лев

Этот знак Зодиака любит роскошь и качество. Поэтому лучшим подарком для них станет то, что будет выглядеть дорого и эффектно. Например, зеркало в красивой раме.

Дева

Девы, как и Раки, отличаются своей домовитостью. Поэтому вы не промахнетесь с подарком, если это будет что-то для дома. Кроме того, этот знак Зодиака ненавидит хаос. Хорошими подарками будет то, что поможет все убирать от глаз подальше. Это может быть комод, шкатулка с массой ящичков.

Весы

Весы очень любят подарки, поэтому сложностей с выбором нет. Для них важен сам факт внимания. Если решили дарить подарок Весам, учитывайте, что они очень любит свой дом. Этот знак порадует подарок, который делает их гнездышко более уютным и красивым. Выбор можно остановить на картинах и декоративных безделушках.

Скорпион

Этот страстный знак Зодиака ценит практичные и удобные вещи. Но важно, чтобы подарок был изысканным и оригинальным. Например, кастрюля, с которой не надо снимать крышку, чтобы слить воду. Или подарите что-то с намеком на эротику, к примеру, шелковое постельное белье.

Стрелец

Стрелец не из тех знаков Зодиака, которые уделяют время своему быту. Поэтому у него дома может не быть элементарных вещей первой необходимости. Он может пить чай с пластиковых стаканов или иметь только одну кастрюлю. Подарив ему вещь первой необходимости, которой у него нет, вы его здорово выручите.

Козерог

Козерог любит, когда в его вещах полный порядок. Вы попадете в яблочко, если решите подарить то, что поможет Козерогу бороться с беспорядком. Поэтому хорошим решением будет подарить шкатулку, контейнеры для хранения еды или комод. Чем больше ящиков и полок, тем лучше, ведь Козерог найдет применение им всем.

Водолей

Общительные и жизнерадостные Водолеи не любят предсказуемые подарки. Натура Водолея слишком широка, чтобы зацикливаться на быте, он предпочтет скорее есть из одноразовой посуды, чем из тарелок. Поэтому порадовать его можно не теми вещами, которых у него нет, а теми, которыми он может восхититься. В вещах Водолеи ценят декоративность, экзотичность или дизайнерский эксклюзив. Пусть у него уже есть сто чашек, но если ваша самая прикольная, именно она и будет любимой!

Рыбы

Рыбы обладают изысканным вкусом. Поэтому если вы подарите им что-то, вроде чайника или утюга - это их сильно оскорбит. Если только они по каким-то причинам не мечтали именно о них. Чтобы не ошибиться, лучше подарить Рыбам подобранные со вкусом мелочи для дома: вазу, декоративный светильник, дизайнерские аксессуары для дома.