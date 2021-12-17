Сыктывкарцу, который домогался 14-летней девочки, грозит до 15 лет тюрьмы

По ходатайству следователя судом в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в сентябре текущего года в районе дома по улице Маркова фигурант совершил в отношении 14-летней девочки-подростка насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая оказала активное сопротивление и в какой-то момент ей удалось убежать с места происшествия.

В столице Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Согласно выводам психиатрической экспертизы на момент совершения инкриминируемого ему деяния обвиняемый не обнаруживал признаков временного психического расстройства либо иного болезненного расстройства психики. Имеющееся у фигуранта заболевание не лишало и не лишает его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Следствием собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.