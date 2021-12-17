В России водители смогут штрафовать других автомобилистов через приложение

При этом видео с видеорегистраторов в новом приложении загрузить не получится, отмечает Шухман: «Поскольку речь идет о специальном ПО, установленном на устройство пользователя, это будет невозможно. Большинство регистраторов, за исключением штучных моделей, не имеют возможности устанавливать сторонние приложения и у них нет доступа в интернет для отправки материалов на сервер. Для реализации упрощенного правоприменения материалов видеорегистраторов необходимо разделить собственно фиксацию и отправку материалов и, возможно, разработать стандарт для регистраторов и/или формата видеозаписей, защищающих материалы от изменения с сертификацией регистраторов на соответствие стандарту, что увеличит цены на устройства. Помимо этого, необходимо разработать интерфейс на «Госуслугах», где желающие могут загрузить свои видео с комментарием, подписавшись (поставив галочку), что они уведомлены об ответственности за ложные показания».

Новое федеральное приложение «Народный инспектор» планируют создать на базе «Помощника Москвы». При помощи этого сервиса москвичи могут отправить жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки. Для этого необходимо запустить приложение на смартфоне, выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить. Эксперт в области фото- видеофиксации Григорий Шухман говорит, что в этом заключается одна из потенциальных проблем нового приложения: «Технологии типа программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы» и его федерального варианта «Народный инспектор» — это инструмент «пешеход против статичного нарушения», поскольку водитель не вправе заниматься смартфоном, и сама технология не позволяет фиксировать динамичные нарушения».

Президент Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать на нарушение ПДД на основе фото и видео, снятых с помощью специального приложения. Срок исполнения — до 1 июня 2022 года. До этого времени кабмин должен успеть внести изменения в законодательство: постановления о наказаниях по этим материалам должны будут выносить без составления протокола. В действующем законодательстве такой возможности не предусмотрено, сообщает autonews.ru . Мнения автомобилистов о создании нового приложения, которое неофициально носит название «Народный инспектор», разделились. Одни считают, что контроль за соблюдением ПДД со стороны пешеходов или других участников движения, например, пассажиров транспортных средств, поможет эффективнее бороться с лихачами, обочечниками и теми, кто бросает мусор из окна машины. Другие же говорят, что подобные программы ведут к социальному напряжению. За внедрение приложения «Народный инспектор», в частности, высказался автоюрист Дмитрий Славнов: «Например, поймали в кадр обочечника — ему штраф на 1500 рублей, потом еще через километр нарушение зафиксировал другой человек — нарушителю приходит еще один штраф на 1500 рублей. И такой водитель уже задумается, стоит ли продолжать ехать по обочине, вдруг в соседней машине будет включен «Народный контроль», который снимет нарушение, и опять придет штраф». Как будет работать система

Как будут обрабатывать постановления

В поручении президента отмечается, что штрафы за нарушения правил дорожного движения на основе данных от других автомобилистов будут выписывать без составления протокола, то есть в экспресс-варианте. Шухман считает, что ГИБДД не справится с большим потоком фото и видео с нарушениями, и будет просто штрафовать всех: «В случае носимых средств фиксации фото и видео производится в местах с неизвестными условиями: просто машины на фоне участков местности. Что там и как — инспектору неизвестно. Он должен либо браковать 100% обращений, либо штамповать не глядя».



Однако стоит обратить внимание, что также к 1 июня 2022 года субъекты должны получить часть полномочий ГИБДД по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Обработку постановлений с камер местные власти должны будут взять на себя и упростить работу ГИБДД. При этом право выписать штраф или постановление о лишении прав при личной остановке за инспекторами сохранят без каких-либо изменений.

Необходима защита от лжесвидетельств

Одной из претензий к контролю с помощью приложения стали злоупотребления со стороны контролеров, которые в погоне за поощрениями и баллами фотографировали автомобилистов застрявших в пробках и оформляли нарушение правил стоянки или остановки. Или снимали припаркованные машины так, словно они стоят на газоне.

Шухман напомнил, что в 2019 году после выхода постановления пленума Верховного суда ГИБДД Москвы перестало принимать материалы программно-аппаратного комплекса. По словам Шухмана, решение было инициировано именно из-за потока материалов пешеходов, которые фотографировали машины на придомовых территориях, как якобы на тротуарах. Владельцы отменяли постановления, получали новые, опять отменяли и так по нескольку раз.



Чтобы избежать потока лжесвидетельств, Шухман предлагает ввести взаимную ответственность, поскольку снять фото и отправить его занимает минуту, а обжаловать постановление — намного дольше. Сейчас фиксатор за это максимально отвечает лишь блокировкой аккаунта, добавляет Шухман. Помимо этого, он подчеркивает, что необходимо исключить любые поощрения: как процент от штрафа, так и баллы с рейтингами, чтобы не было никаких стимулов гнаться за количеством фиксаций.



Тем временем глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в разговоре с Autonews.ru такой возможности не исключал: «Вопрос бонусов для пользователей — это некая донастройка, которая позволит стимулировать пользователей. Думаю, что приложение будет развиваться в новом ключе. И всю судебную практику, сертификаты все, наработки мы будем класть в эту копилку».

Опыт регионов

Приложения для фиксации нарушений уже функционируют в нескольких регионах России. В столице это «Помощник Москвы», в Подмосковье — «Народный инспектор» (часть системы «Добродел»), в Кемеровской области — «Мобильный патруль».



«Помощник Москвы» и подмосковный раздел «Добродела» «Народный инспектор» позволяют присылать фото- и видеодоказательства неправильной парковки, например, на газонах или в местах под запрещающими знаками. В московской системе зарегистрированы 767 тысяч человек, самые активные пользователи фиксируют по 150 нарушений в неделю. Только в столичной программе предусмотрена система бонусов, их можно потратить на футболки, оплату парковки и проезд на общественном транспорте. Подраздел «Народный инспектор» приложения «Добродел» в Подмосковье позволяет отправлять исключительно видео с фиксацией нарушений.



«Мобильный патруль» действует в Кемеровской области уже более 11 лет и обладает самым широким функционалом соеди подобных приложений. Чаще всего жители региона присылают фото и видео грубых нарушений ПДД, например, проезда на красный свет, выезда на встречную полосу и других. За 11 месяцев 2021 года в ГИБДД поступило более 750 сообщений о нарушениях, а с 2010 — около 4 тысяч. После проверок к ответственности привлекли почти 3 тысячи нарушителей и выписали штрафы на сумму более 3 млн рублей. В Кузбассе принимают фотографии и видео, сделанные с помощью любых устройств. Также в обращении надо указать дату, время, место и обстоятельства нарушения.