«Т Плюс» закончил работы на улице Катаева

Завершены ремонтные работы на тепловых сетях предприятия «Т Плюс» в районе улицы Катаева. По информации предприятия, подача отопления в многоквартирные дома и социальные учреждения возобновлена.

Со своей стороны мэрия Сыктывкара дала поручение управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК оперативно отрабатывать сигналы о неполном восстановлении теплоснабжения от жильцов домов, попавших под ограничение подачи тепла, которые могут возникать во внутридомовой системе отопления.

Управление ЖКХ мэрии города при содействии управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК осуществляет ежечасный контроль до полного завершения отладки отопления во всех домах и зданиях. Социальные учреждения – детские сады, школы и иные учреждения – с завтрашнего дня работают в штатном режиме.