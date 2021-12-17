Внутренняя эмоциональная неустойчивость: гороскоп на 18 декабря

Этот день не благоприятствует дальним путешествиям. Овны будут нуждаться в спокойном отдыхе, в занятиях по душе. Всю свою любовную и сексуальную жизнь вы сумеете окружить прочным покровом тайны. Вы не должны прятать своего избранника от самых близких людей. Его отношение к вашим родителям может оказаться решающим для ваших отношений.

Тельцы будут мало чувствительны к внешней краcoте, обольстить их сегодня трудно. Они, скорее, будут увлечены человеком, который проявит благоразумие. В вашей жизни большую роль сыграет любовь. Поэтому рассчитывайте на нее, преодолевая препятствия, добиваясь успехов в любой деятельности, особенно в искусстве, литературе.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года Близнецы

Не исключено, что все ваши заслуги будут признаны и оценены по достоинству. Для безопасности вам не стоит прыгать выше собственной головы, пытаясь забраться на верхнюю ступень успеха, поскольку тогда придется действовать в незнакомой обстановке, а значит, появится опасность сорваться с горы.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года Рак

Этот день наложит свой отпечаток на Раков - не исключены новые знакомства, встречи. Будет честолюбивое стремление к власти и почету. Не стоит злоупотреблять личной властью для привлечения поклонников или влияния на своих избранников.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года Лев

Звезды могут склонять Львов к риску. Однако любые авантюры и любовные сумасбродства принесут только разочарования, а то и разрушения. Нежелательно подписывать контракты, договоры и делать крупные покупки. Избегайте любых авантюр и не доверяйте первым попавшимся людям.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года Дева

Вполне вероятны конфликты с партнерами (как личными, так и деловыми), которые несколько омрачат отношения, но не особенно скажутся на общем течении дел. Рассчитывайте на помощь членов семьи и самых верных друзей, которые окажутся вовлеченными в круг ваших забот.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года Весы

Внутренняя эмоциональная неустойчивость и неспособность разобраться в своем душевном состоянии могут спровоцировать злоупотребление алкоголем. Алкоголь нежелателен в любом виде. В вашем случае он только усилит депрессивное состояние. Соблюдайте осторожность и при приеме лекарств.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года Скорпион

У Скорпионов появятся связи во влиятельных кругах, что будет очень кстати. Их также ожидают новые знакомства, поездки, так что будет достаточно возможностей проявить себя. Нужно все просчитывать, скрупулезно и дотошно, советоваться, собирать информацию.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года Стрелец

У многих Стрельцов будут прекрасные возможности наладить свою семейную жизнь, значительно улучшить жилищные условия. Очень важно придерживаться гармонии во взаимоотношениях с партнером, тогда и в доме будет уют и покой.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года Козерог

Этот день может быть ничем не примечательным. Можно будет восстановить силы, спокойно занимаясь повседневными делами. Сегодня вы можете передохнуть. Не поддавайтесь на заманчивые предложения и не идите на поводу у слишком эмоциональных людей.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года Водолей

Водолеи, привыкшие разыгрывать собственные «шахматные комбинации», могут оказаться в зависимом положении, поскольку все их логические умозаключения могут не выдержать конкуренции. Вам придется постоянно менять тактику, если вы захотите подстроиться под обстановку и добиться успеха.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года Рыбы

Вас могут повысить в должности, появятся признание, авторитет и известность. Все это будет в радость, потому что заслуженно. В своих делах вам очень важно выбрать определенное направление и поступательно двигаться вперед, а не метаться из стороны в сторону и, тем более, не пускаться галопом в сомнительные авантюры.