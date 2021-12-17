В Коми вырастет размер компенсации за детский сад

16 декабря первый зампред правительства Коми Игорь Булатов подписал постановление о средних размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях. Значения свои для каждого муниципалитета.
Средний размер родительской платы (рублей в день) с 1 января 2022 года будет следующим:
|
Муниципалитет
|
Средний размер родительской платы
|
Средний размер родительской платы для групп с кратковременным пребыванием
|
Воркута
|
162,7
|
56,5
|
Вуктыл
|
146,5
|
56,4
|
Инта
|
161,1
|
80,6
|
Сыктывкар
|
150,9
|
51,7
|
Усинск
|
177,7
|
88,9
|
Ухта
|
143,6
|
61,2
|
Ижемский район
|
160,7
|
62,4
|
Княжпогостский район
|
111,1
|
49,1
|
Койгородский район
|
111,8
|
48,2
|
Корткеросский район
|
117,8
|
57,5
|
Печора
|
159,2
|
79,7
|
Прилузский район
|
148,4
|
74,3
|
Сосногорск
|
110,0
|
43,7
|
Сыктывдинский район
|
149,0
|
59,0
|
Сысольский район
|
135,4
|
50,5
|
Троицко-Печорский район
|
115,9
|
58,0
|
Удорский район
|
132,9
|
65,1
|
Усть-Вымский район
|
135,4
|
67,8
|
Усть-Куломский
|
124,4
|
62,2
|
Усть-Цилемский
|
129,0
|
61,9
Расчет родительской платы с учетом компенсации производится следующим образом: установленную администрацией муниципалитета родительскую плату (она может зависеть от вида учреждения, режима работы и возраста ребенка, максимальные значения можно узнать здесь) нужно умножить на количество дней посещения и вычесть средний размер родительской платы, умноженный на количество дней посещения и на размер компенсации (30, 50 или 70%).