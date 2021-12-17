В Коми вырастет размер компенсации за детский сад

16 декабря первый зампред правительства Коми Игорь Булатов подписал постановление о средних размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях. Значения свои для каждого муниципалитета.

Средний размер родительской платы (рублей в день) с 1 января 2022 года будет следующим:

Муниципалитет Средний размер родительской платы Средний размер родительской платы для групп с кратковременным пребыванием Воркута 162,7 56,5 Вуктыл 146,5 56,4 Инта 161,1 80,6 Сыктывкар 150,9 51,7 Усинск 177,7 88,9 Ухта 143,6 61,2 Ижемский район 160,7 62,4 Княжпогостский район 111,1 49,1 Койгородский район 111,8 48,2 Корткеросский район 117,8 57,5 Печора 159,2 79,7 Прилузский район 148,4 74,3 Сосногорск 110,0 43,7 Сыктывдинский район 149,0 59,0 Сысольский район 135,4 50,5 Троицко-Печорский район 115,9 58,0 Удорский район 132,9 65,1 Усть-Вымский район 135,4 67,8 Усть-Куломский 124,4 62,2 Усть-Цилемский 129,0 61,9

Расчет родительской платы с учетом компенсации производится следующим образом: установленную администрацией муниципалитета родительскую плату (она может зависеть от вида учреждения, режима работы и возраста ребенка, максимальные значения можно узнать здесь) нужно умножить на количество дней посещения и вычесть средний размер родительской платы, умноженный на количество дней посещения и на размер компенсации (30, 50 или 70%).