На месторождении рядом с Коми, которое тушили ядерными взрывами, снова начнут добывать газ

В Ненецком автономном округе планируется новый газохимический проект по добыче природного газа, который, по мнению экспертов, несет высокие экологические риски не только для соседнего округа, но и для Республики Коми. Этот проект уже называют “грядущей экологической катастрофой”.

По данным "Нефтегаз.ру", добычу газа планируют начать на Кумжинском месторождении в дельте реки Печоры, которое находится в 60 километрах от Нарьян-Мара. Всего предполагается обустроить 6 кустовых площадок с 32 скважинами. Заказчиком проекта выступил АО “СН Инвест”, зарегистрированный в Нарьян-Маре. На месторождении будут добывать природный газ для производства метанола в НАО.

Что будут делать в рамках проекта:

разрабатывать и обустраивать газовые месторождения,

добывать до 2 млрд м3/год природного газа с перспективой 4 млрд м3/год природного газа к 2027 г,

строить 300-километровый магистральный газопровод (МГП) для транспортировки газа до побережья Баренцева моря в районе п. Индига (300 км), завод по переработке природного газа в метанол мощностью 1й очереди 1,7 млн т/год метанола.

Проблема в том, что по факту плюсы от проекта затрагивают НАО, а не Республику Коми. Но вред от производства будут получать все.

Не первая попытка освоения

Кумжинское месторождение открыли в 1974 году. Объект был перспективным и, по оценкам, его запасы составляли 104 миллиарда кубометров газа. Но в ноябре 1980 года на одной из скважин Кумжинского месторождения произошла авария, в результате которой из скважины начал фонтанировать газ, обрушились вышки.

Восстановительные работы не давали никакого результата, а пожар потушить не удавалось. В итоге в 1981 году было принято решение об использовании подземного атомного взрыва, чтобы заглушить скважину. Но взрыв принес новые напасти: новые разрывы пород и места выбросов конденсата. Всего понадобилось около шести лет для тушения скважины.

Стоит упомянуть, что мощность взрыва, которым потушили пожар - 37,6 килотонны, что равно совокупной мощности бомб, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

Газ и вода безопасны

В 2011 году “РИА Новости” писали, что газоконденсат Кумжинского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО) не содержит радионуклидов (радиоактивные атомы), подозрение о наличии которых возникло в связи с промышленным ядерным взрывом на месторождении в 1980 году.

- Исследования в процессе бурения оценочной скважины показали отсутствие радионуклидов в газовом конденсате, газе и пластовой воде, современная радиационная обстановка на Кумжинском ГКМ соответствует естественным значениям, дополнительные мероприятия по радиационной безопасности не требуются, - сказал зам гендиректора по экологии и промышленной безопасности ЗАО "СН Инвест” (заказчика работ) Евгений Волков.

По его словам, эти заключения были сделаны ФГУП "ВНИПИпромтехнология" в 2008 и 2011 годах по результатам многолетних наблюдений и исследований радиационного фона, анализов проб газа, конденсата и пластовых вод, отобранных во время поисково-оценочного бурения.

Критика проекта

С критикой этого проекта выступили многие журналисты, общественники и экоактивисты. Одним из самых крупных стал “Фонд защиты дикой природы” или WWF.

- Река Печора уже испытывает негативный пресс от промышленного освоения в республике Коми, новый проект лишь усилит негативные воздействия на речные экосистемы, приведет к новым угрозам для водных биологических ресурсов. При обсуждении ОВОС данного проекта необходимо учитывать бассейновый подход, то есть привлекать к обсуждениям местных жителей и НКО, не только проживающих у реки Печора в Ненецком АО, но и в Республике Коми, - говорится на сайте организации.

Общественные слушания

15 декабря в формате онлайн-конференции Zoom прошли общественные слушания по поводу этого проекта. Правда, в полной мере назвать их “общественными” не получается - дали высказаться только некоторым “счастливчикам”.

Конференция жутко тормозила, постоянно вылетала, а спикеры то и дело отключались от трансляции.

После прослушивания конференции можно прийти к выводу, что общественность недовольна разработкой этого месторождения и готова протестовать. Некоторые предупреждали о возможности новых протестов как на Шиесе.

Местный журналист Сергей Морохин написал в издании "Трибуна", что общественные слушатели ничего не значат: