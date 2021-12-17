Едим вкусно и худеем: нутрициолог рассказала, как подготовить праздничный стол

Новогодние праздники приносят нам не только подарки, отдых и приятные воспоминания, но и парочку лишних килограммов. Все эти майонезные салаты, жирное мясо и бутерброды оседают на боках, а также наносят серьезный удар нашему пищеварению.
Но провести праздники полезно и при этом вкусно можно! Как это сделать и что приготовить к новогоднему столу, порталу “ПроГород” рассказала нутрициолог Евгения Чуракова.
Начать подготовку к “правильному” празднику нужно с покупки продуктов. Но как выбрать то, что будет действительно полезно?
Я всегда рекомендую обращать внимание на состав продукта и читать этикетки. Это будет полезно и для здоровья, и для фигуры. Дело в том, что во многие продукты добавляют консерванты, чтобы продлить их “жизнь”. А для того, чтобы они выглядели более привлекательно, добавляют красители, ароматизаторы и усилители вкуса. Практически в любом продукте сейчас можно встретить добавленный сахар: и в батоне, и в кильке, и в йогурте. Поэтому я рекомендую присмотреться и к составу продуктов для новогоднего стола. Зеленый горошек берите без сахара, семгу или форель на бутербродики - малосольную и без консервантов. Колбасу я бы посоветовала заменить на прессованное мясо, а магазинный майонез - на домашний, - объяснила Евгения.
Большинство худеющих и “любителей ПП” привыкли к тому, что новогодние праздники сопровождаются огромным количеством запретов на целые категории продуктов. Неужели и правда придется отказывать себе в удовольствии?
Если мы говорим о здоровом человеке, то каких-то особых запретов нет, есть рекомендации в плане подачи, - рассказывает нутрициолог.
Евгения Чуракова советует придерживаться следующих правил:
- Хорошо, когда за праздничным столом (или во время привычного обеда) вы сначала съедите порцию салата. Зеленые листья и свежие овощи - это ценнейшая клетчатка, которая поможет усвоению и мяса, и крупяного гарнира. Также она снизит гликемический индекс продуктов и, соответственно, сгладит пик глюкозы и инсулина.
- Если на обед у вас, скажем, жареный мясной стейк, то на гарнир достаточно овощей (за исключением крахмалистых картофеля, свеклы и моркови). Если же в качестве "горячего" вы выбрали птицу или рыбу, то к ним печеный картофель будет вполне уместен.
Полезно и вкусно
Если вы следите за здоровьем и фигурой, не обязательно отказываться от традиционных новогодних блюд. Достаточно немного пересмотреть их состав. Это будет все так же вкусно, но уже гораздо более полезно. Евгения Чуракова поделилась с читателями нашего портала парочкой отличных рецептов:
Оливье
Ингредиенты:
- 6 яиц + 1 для домашнего майонеза
- 2 морковки
- 400 грамм куриной грудки
- 1 банка горошка без сахара или 200 грамм свежезамороженного
- 1 свежий огурец
- 1 пучок зелёного лука + зелень
- 6 ст ложек греческого йогурта
- 1 ч ложка горчицы или 0,5 порошка
- соль, перец, чеснок
Необходимо заранее запечь курицу или индейку: птицу обмазываем специями, кладём внутрь дольку чесночка и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 35 минут. Отвариваем яйца и морковь, нарезаем как можно мельче. Также яйца можно потереть на терке. Для домашнего майонеза смешиваем горчицу, 1 желток, йогурт и специи. Заправляем салат пп-майонезом и хорошо перемешиваем. Вместо моркови можете положить картофель, если любите.
Рулет из лаваша с начинкой
Ингредиенты:
- Лаваш - 1 лист
- Отварной картофель - 3 небольших
- Отварная морковь - 2 небольших
- Куриная грудка - половника (сварить заранее)
- Грецкие орехи - 100 грамм
- Зелень укропа и кинзы
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль и перец по вкусу
- Греческий йогурт или сметана
Натираем отварные морковь и картофель. Нарезаем мелко куриное филе, толчем грецкие орехи и нарубаем зелень. Выдавливаем чеснок. Солим, перчим и заправляем йогуртом или сметаной. Начинку выкладываем на лаваш, заворачиваем в рулет и разрезаем на кусочки.
Селедка под шубой
Ингредиенты:
- Сельдь
- Яйца
- Морковь
- Свекла
- Авокадо
- Лук
- Майонез (Домашний)
Количество ингредиентов берем, ориентируясь на число гостей. Первым слоем выкладываем авокадо, сверху смазываем его тонким слоем майонеза. Далее по порядку слоями идут селедка, лук, яичный белок, морковь, яичный желток, свекла. Каждый слой также промазываем майонезом. Готово!