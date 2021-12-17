Едим вкусно и худеем: нутрициолог рассказала, как подготовить праздничный стол

Новогодние праздники приносят нам не только подарки, отдых и приятные воспоминания, но и парочку лишних килограммов. Все эти майонезные салаты, жирное мясо и бутерброды оседают на боках, а также наносят серьезный удар нашему пищеварению.

Но провести праздники полезно и при этом вкусно можно! Как это сделать и что приготовить к новогоднему столу, порталу “ПроГород” рассказала нутрициолог Евгения Чуракова.

Начать подготовку к “правильному” празднику нужно с покупки продуктов. Но как выбрать то, что будет действительно полезно?

Я всегда рекомендую обращать внимание на состав продукта и читать этикетки. Это будет полезно и для здоровья, и для фигуры. Дело в том, что во многие продукты добавляют консерванты, чтобы продлить их “жизнь”. А для того, чтобы они выглядели более привлекательно, добавляют красители, ароматизаторы и усилители вкуса. Практически в любом продукте сейчас можно встретить добавленный сахар: и в батоне, и в кильке, и в йогурте. Поэтому я рекомендую присмотреться и к составу продуктов для новогоднего стола. Зеленый горошек берите без сахара, семгу или форель на бутербродики - малосольную и без консервантов. Колбасу я бы посоветовала заменить на прессованное мясо, а магазинный майонез - на домашний, - объяснила Евгения.

Большинство худеющих и “любителей ПП” привыкли к тому, что новогодние праздники сопровождаются огромным количеством запретов на целые категории продуктов. Неужели и правда придется отказывать себе в удовольствии?