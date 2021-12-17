В Коми родителям разрешили приходить на утренники к детям

Родителям разрешили снова приходить на утренники к детям. Такое заявление сделала Наталья Якимова на своей странице «ВКонтакте». Решение приняли на заседании республиканского межведомственного оперативного штаба.

Глава Минобразования региона отметила, что решать вопрос о проведении утренников с родителями будут руководители организаций. Все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью как в самом учреждении, так и в муниципалитете.