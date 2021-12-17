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В Сыктывкаре водитель во время обгона спровоцировал тройное ДТП на мосту

В Сыктывкаре водитель во время обгона спровоцировал тройное ДТП на мосту

В Сыктывкаре на Краснозатонском мосту произошло тройное ДТП. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец. 

Авария случилась 17 декабря около 10 часов утра. Как рассказал очевидец, ДТП произошло из-за того, что водитель на черной "Камри" пошел на обгон после запрещающего знака и выехал на встречную полосу движения.

В аварии пострадала еще одна машина - "десятка". 

Подробности происшествия уточняются.

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