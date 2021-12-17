Ирину Шеремет, обвиняемую в смертельном ДТП, лишили водительских прав

Фигурантка громкого дела о ДТП в столице Коми Ирина Шеремет лишена водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского горсуда.

Мировой судья Октябрьского судебного участка Сыктывкара 16 декабря рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ в отношении Ирины Шеремет, по чьей вине умерла женщина и пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

Напомним, ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. После наезда женщина продолжила движение в сторону улицы Элеваторная. Не справившись с управлением, водитель выехала на тротуар, где сбила женщину. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen.