7 аксессуаров для зимнего отдыха стоимостью до тысячи рублей, которые продают сыктывкарцы

До новогодних праздников осталось всего две недели. Согласитесь, просидеть все выходные дома, поедая салаты - это приятно, но очень скучно. Поэтому мы советуем вам провести эти дни активно. Так, чтобы потом вспоминать их до следующего года!
Сегодня мы собрали подборку вещей для интересного зимнего досуга, которые можно купить в Сыктывкаре. И все они стоят до тысячи рублей.
Веники из березы, 75 рублей
Баня зимой - это замечательно! Попариться зимой в компании друзей - отличный вариант для новогодних выходных. Веники были сделаны летом этого года. Их продают парами, а в подарок дадут еще и сухие пихтовые веники.
Санки детские, 350 рублей
Если у вас есть маленький ребенок и вы планируете хотя бы немного погулять по городу в праздники - без санок не обойтись. Кстати, продавец обещает дать в подарок ледянку. Весьма выгодное предложение.
Мангал, 1000 рублей
Шашлыки - это не только летнее развлечение. Собраться с близкими и приготовить мясо - хорошая идея для праздников. К продаже предлагается самодельный мангал со съемными ножками.
Снегокат, 800 рублей
Ваш ребенок будет просто в восторге! Максимальная нагрузка этого снегоката - 100кг. Продавец говорит, что использовался он совсем мало.
Коньки женские, 500 рублей
Коньки 40 размера. В комплекте имеется сумка для носки и защита лезвий. Если вы давно хотели выйти на лед и попробовать себя в катании, советует присмотреться.
Тюбинг, 1000 рублей
Размер 80-85см. Ватрушка находится в хорошем состоянии.
Беговые лыжи, 500 рублей
Лыжи - это самый лучший вариант для активного отдыха зимой. У продавца имеются пластиковые лыжи SkiRace со Step насечками и Tisa Super Step. Обе пары - 130см.