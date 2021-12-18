7 аксессуаров для зимнего отдыха стоимостью до тысячи рублей, которые продают сыктывкарцы

Сегодня мы собрали подборку вещей для интересного зимнего досуга, которые можно купить в Сыктывкаре. И все они стоят до тысячи рублей.

До новогодних праздников осталось всего две недели. Согласитесь, просидеть все выходные дома, поедая салаты - это приятно, но очень скучно. Поэтому мы советуем вам провести эти дни активно. Так, чтобы потом вспоминать их до следующего года!

Баня зимой - это замечательно! Попариться зимой в компании друзей - отличный вариант для новогодних выходных. Веники были сделаны летом этого года. Их продают парами, а в подарок дадут еще и сухие пихтовые веники.

Санки детские, 350 рублей

Если у вас есть маленький ребенок и вы планируете хотя бы немного погулять по городу в праздники - без санок не обойтись. Кстати, продавец обещает дать в подарок ледянку. Весьма выгодное предложение.

Мангал, 1000 рублей

Шашлыки - это не только летнее развлечение. Собраться с близкими и приготовить мясо - хорошая идея для праздников. К продаже предлагается самодельный мангал со съемными ножками.

Снегокат, 800 рублей

Ваш ребенок будет просто в восторге! Максимальная нагрузка этого снегоката - 100кг. Продавец говорит, что использовался он совсем мало.

Коньки женские, 500 рублей

Коньки 40 размера. В комплекте имеется сумка для носки и защита лезвий. Если вы давно хотели выйти на лед и попробовать себя в катании, советует присмотреться.

Тюбинг, 1000 рублей

Размер 80-85см. Ватрушка находится в хорошем состоянии.

Беговые лыжи, 500 рублей

Лыжи - это самый лучший вариант для активного отдыха зимой. У продавца имеются пластиковые лыжи SkiRace со Step насечками и Tisa Super Step. Обе пары - 130см.