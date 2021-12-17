По Сыктывкару будут курсировать новогодние автобусы

С 27 по 31 декабря в Сыктывкаре и Эжве будут работать два новогодних автобуса. Внутри будет звучать праздничная музыка, а пассажиров поздравят сказочные персонажи. Об этом рассказал начальник управления культуры администрации города Владимир Юрковский.

Сообщается, что будут работать всего два автобуса, однако их маршруты будут меняться. Также, помимо этого, в парках будут гулять Деды Морозы, которые поздравят горожан с наступающими праздниками и угостят сыктывкарцев конфетами.

Сообщается, что все выбранные артисты будут с QR-кодами.