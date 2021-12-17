Федерация бэнди заявила, что Сыктывкар не готов принимать сборы молодежной сборной России

На сайте федерации хоккея с мячом России появилась информация о том, что сборы молодежной сборной пройдут не в Сыктывкаре. Как оказалось, столица Коми к такой задаче, по мнению организаторов, не готова.

В связи с затягиванием сроков, нерешенными вопросами по подготовке, отсутствием необходимых гарантий проведения тестового мероприятия в г. Сыктывкаре в рамках подготовки к XLI Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд, с целью своевременной проработки логистики дальнейшего перемещения спортсменов и тренеров сборной команды РФ для участия в Первенстве мира в Финляндии, принято решение о проведении тренировочного мероприятия молодежной сборной команды России (юниоры до 22 лет) в г. Архангельске, - сообщается на сайте федерации.

Сроки проведения — с 13 по 19 января 2022 года.