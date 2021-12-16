Врачи назвали простую ошибку при варке яиц, которая приводит к проблемам со здоровьем

Оказалось, что многие люди допускают ошибку при варке яиц. Простая на первый взгляд, она несет в себе серьезную опасность для здоровья, пишут “РИА Новости”.
Так, все дело в температуре воды. Зачастую яйца кладут уже в кипящую воду. Из-за этого они становятся зеленоватыми.
"Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки. — Прим. ред.)", — говорится в статье.
Чтобы избежать такой проблемы, яйца следует класть в холодную воду с добавлением небольшого количества соли, после чего варить их в течение восьми минут. При этом после выключения огня их следует оставить в кастрюле еще на пять минут, а потом вновь положить в холодную воду.