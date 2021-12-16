Врачи назвали простую ошибку при варке яиц, которая приводит к проблемам со здоровьем

Оказалось, что многие люди допускают ошибку при варке яиц. Простая на первый взгляд, она несет в себе серьезную опасность для здоровья, пишут “РИА Новости”.

Так, все дело в температуре воды. Зачастую яйца кладут уже в кипящую воду. Из-за этого они становятся зеленоватыми.