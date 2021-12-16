В России могут продлить срок действия Covid-сертификата

Вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила о том, что срок действия сертификата о вакцинации от ковида может быть продлен. Об этом пишут “РИА Новости”.

"После первичной вакцинации и после перенесенной болезни на данный момент… длительность действия сертификата установлена на год. Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим. Но сейчас все страны, многие, настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию после 6 месяцев", - сказала она, выступая в Госдуме.