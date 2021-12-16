В Республиканской детской больнице принимают подарки для малышей и мам

Конечно же, как тут не упомянуть и о сладком новогоднем "кульке" — это ожидаемый атрибут праздника! Мы будем очень рады угостить наших пациентов переданными вами: чупа-чупсами, бисквитами (типа Барни), желейными конфетами.

Самые добрые и душевные варианты подарков, как правило те, что сделаны своими руками: поздравительная открытка деткам и мамам в больнице и сладкие вкусняшки от неравнодушных кондитеров (количество детей в отделениях можно уточнять в сообщениях сообщества).

6 декабря 2021 года в ГУ «Республиканская детская клиническая больница» стартовал новогодний проект «ДОБРЫЙ ПОДАРОК». Акция продлится до середины января 2022 года.

В детской больнице без игр и игрушек никуда, это вам скажет любой наш маленький пациент. Так что может быть более приятным, нежели игрушка в подарок, сделанная своими руками или купленная со всей добротой?

Мероприятие так же может быть частью доброго подарка. Порой душевные, заряжающие позитивом подарки могут быть и не в материальной форме. Это может быть просто событие, зато такое, которое останется в памяти на долгие годы: флешмоб или видеоролик. Почему бы не подготовить заранее хорошо прорепетированное поздравление, которое удивит и порадует наших детишек, родителей и персонал- ведь посещение волонтеров и гостей сейчас строго ограничено.

А ещё это могут быть желаемые подарки (это то, о чем мы мечтаем и пишем в письме Деду Морозу). Зачастую для родителей и персонала это бытовые и электронные приборы (микроволновая печь, обогреватель, термопот, чайники элек. и эмал., холодильник для передач, сменные блоки фильтров для воды, блендер для приготовления пищи малышам, тонометры(вз+дет манж), удобная/комфортная мебель, жалюзи, оплата обслуживания аквариумов и другие важные потребности, на реализацию которых в смете больницы не заложены деньги). Подробный список для заинтересованных, неравнодушных лиц сообщим в личной переписке, в сообщениях сообщества.

Уже многие наши добрые помощники знают, как происходит механизм реализации наших желаний, а для тех, кто впервые хочет помочь- рассказываем:

Определяйтесь с подарком, уточняйте детали у организаторов в сообщениях, желательно, чтоб не было дублирования и по итогу большая часть пунктов была закрыта ;

Определяйте форму передачи:

приобрести и привезти в больницу самим;

оформить доставку через курьера;

подарить сертификат на определенные товары;

перевести доступную сумму на расчетный счет БФ «Детская больница» с пометкой «Добрый подарок»(qr код или кнопка быстрой помощи - вам в помощь!)

В ответ от нас гарантируем добрую улыбку, печатную благодарность организациям и организаторам сборов, размещение благодарности в соц. сетях - VK и на сайте больницы.

Обязательно помните, что каждое маленькое доброе дело делает этот мир лучше, потому что из маленького счастья каждого человека (а тем более ребенка!) складывается всеобщее счастье и вселенская любовь!