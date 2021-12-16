В Коми осудили парня, который нарисовал свастику

В Ухте признали виновным 19-летнего местного. Его обвиняле в акте вандализма - парень нарисовал свастику на табличке у Вечного огня.

23 августа пьяный ухтинец находился на Набережной Нефтяников. Он взял баллончик с черной краской и нарисовал на информационной табличке «Сада памяти» свастику. В итоге внешний вид стенда, установленного в честь 27 миллионов человек, погибших в Великой Отечественной войне, оказался оскверненным и пришел в негодность.

Суд признал ухтинца виновным. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.