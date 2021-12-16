Директор сыктывкарского ресторана: "QR-коды: это не выход"

Вот уже больше месяца сыктывкарские кафе и рестораны работают в условиях новой реальности. Теперь выпить кофе или поужинать без наличия QR-кода в городе весьма проблематично. Сыктывкарцы уже высказали свое недовольство. Но что по этому поводу думают сами предприниматели?

О том, как работается в новых условиях, порталу “ПроГород” рассказал директор ресторана “Два дракона” Андрей Никитин.

Обслуживание посетителей только при наличии QR-кода сертификата вакцинированного, перенесшего коронавирус, либо при отрицательном ПЦР-тесте было введено 8 ноября. И первая реакция на нововведения была положительной далеко не у всех.

Когда проводилось обсуждение по внедрению QR-кодов в нашем регионе, большое количество предпринимателей, к сожалению, не было услышано. Предприниматели и их сотрудники живут в непростой для нашей страны период. Бизнес всегда готов совместно взаимодействовать с руководителями региона. Для нас была непонятна ситуация, когда ущемляются права предпринимателей. Ведь QR-коды были введены только в определенных сферах деятельности. И конечно, такой шаг был ударом по сфере общественного питания, - вспоминает Андрей Никитин.

Само по себе внедрение новой системы не принесло особой сложности. По словам предпринимателя, контролирующие органы адекватно отнеслись к тому, что проверку кодов сотрудник проводит уже на месте посадки клиента. Потому что нанять в штат дополнительного работника для этой задачи возможности не оказалось.

Сотрудники заведения отнеслись к изменениям вполне спокойно. А вот посетители восприняли изменения довольно негативно:

Сотрудники восприняли как очередное эпидемиологическое требование к работе. Клиенты восприняли, как ущемление их прав. В связи с этим мы потеряли часть клиентов. Сфера общественного питания - это постоянное вложение средств: посуда, интерьер, обслуживание оборудования, соблюдение большого количества требований проверяющих органов. Для стабильного функционирования требуется постоянный поток клиентов и стабильная экономическая ситуация. Введение QR-кодов привело к снижению количества клиентов именно в этих сферах, - поделился Андрей Никитин.

Впереди у местных кафе и ресторанов горячее время новогодних корпоративов. После этого начнется новый календарный год. Портал “ПроГород” спросил у предпринимателя о прогнозах на 2022 год: