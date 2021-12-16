Директор сыктывкарского ресторана: "QR-коды: это не выход"

Вот уже больше месяца сыктывкарские кафе и рестораны работают в условиях новой реальности. Теперь выпить кофе или поужинать без наличия QR-кода в городе весьма проблематично. Сыктывкарцы уже высказали свое недовольство. Но что по этому поводу думают сами предприниматели?
О том, как работается в новых условиях, порталу “ПроГород” рассказал директор ресторана “Два дракона” Андрей Никитин.
Обслуживание посетителей только при наличии QR-кода сертификата вакцинированного, перенесшего коронавирус, либо при отрицательном ПЦР-тесте было введено 8 ноября. И первая реакция на нововведения была положительной далеко не у всех.
Когда проводилось обсуждение по внедрению QR-кодов в нашем регионе, большое количество предпринимателей, к сожалению, не было услышано. Предприниматели и их сотрудники живут в непростой для нашей страны период. Бизнес всегда готов совместно взаимодействовать с руководителями региона. Для нас была непонятна ситуация, когда ущемляются права предпринимателей. Ведь QR-коды были введены только в определенных сферах деятельности. И конечно, такой шаг был ударом по сфере общественного питания, - вспоминает Андрей Никитин.
Само по себе внедрение новой системы не принесло особой сложности. По словам предпринимателя, контролирующие органы адекватно отнеслись к тому, что проверку кодов сотрудник проводит уже на месте посадки клиента. Потому что нанять в штат дополнительного работника для этой задачи возможности не оказалось.
Сотрудники заведения отнеслись к изменениям вполне спокойно. А вот посетители восприняли изменения довольно негативно:
Сотрудники восприняли как очередное эпидемиологическое требование к работе. Клиенты восприняли, как ущемление их прав. В связи с этим мы потеряли часть клиентов. Сфера общественного питания - это постоянное вложение средств: посуда, интерьер, обслуживание оборудования, соблюдение большого количества требований проверяющих органов. Для стабильного функционирования требуется постоянный поток клиентов и стабильная экономическая ситуация. Введение QR-кодов привело к снижению количества клиентов именно в этих сферах, - поделился Андрей Никитин.
Впереди у местных кафе и ресторанов горячее время новогодних корпоративов. После этого начнется новый календарный год. Портал “ПроГород” спросил у предпринимателя о прогнозах на 2022 год:
Я считаю, что предприниматель в России - это оптимист. Я думаю, QR-коды - это не выход. Ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих - вот, что нужно. Надеюсь, что в 2022 году мы не будем разделять людей, кто за вакцинацию, кто против, у кого есть QR-код, а у кого его нет. А сфере общественного питания хочется пожелать процветания, радовать своих гостей и всегда совершенствоваться. Если QR-коды будут действовать и дальше, это, возможно, грозит закрытием некоторых заведений общественного питания или большим сокращением сотрудников, - подвел итог Андрей Никитин.