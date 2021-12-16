В Сыктывкаре ограничат подачу тепла и воды: список адресов

Сыктывкарские тепловые сети проведут ремонт трубопровода в ночное время. Это позволит минимизировать неудобства для горожан.

Специалисты Сыктывкарских тепловых сетей 16-17 декабря проведут работы по устранению повреждения на участке магистрального трубопровода диаметром 700 мм в районе ул. Катаева. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, работы будут выполнены в ночное время. Подачу отопления и горячей воды на период ремонта ограничат, полностью от ресурсов потребители отключены не будут.

Ограничение затронет 15 соцобъектов и 160 домов по следующим адресам: