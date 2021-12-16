Подарите себе праздник: сколько стоит визит Деда Мороза и Снегурочки в Сыктывкаре

На известном сайте объявлений есть много вакансий с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вот самые подробные из них.

Дед Морозов и Снегурочка - неотъемлемый элемент новогодних праздников. Некоторые сыктывкарцы хотят, чтобы эти персонажи поздравили их лично: на мероприятии, корпоративе или дома. “Про Город” узнал, сколько будет стоить это удовольствие.

Аниматоры приедут к вам на 15-30 минут в зависимости от длительности конкурсов. Главное условие - чтобы у вас было хорошее настроение. В их поздравление входит интерактивная игpa, тeмaтичеcкая музыка, танцевальные игры, рассказ стихотворения Дедушке Морозу (по желанию), вручение подарка, фотографии с дедушкой и внучкой.

Дед Мороз и Снегурочка

1500 рублей

Дед Мороз, Снегурочка и кролик Тим придут к вам на праздник! Организаторы уверяют, что их услуга поможет тем, чьи дети очень эмоциональны. Снегурочка знакомится с малышом, играет с ним и готовит его к встрече с главным новогодним волшебником. Дед Мороз, появившись на празднике, проведет 2-3 игры, красиво обыграет момент получения подарка.

Дед Мороз и Снегурочка - поздравление на дом

От 1500 рублей

Организаторы уверяют, что они профессиональные аниматоры, которые в своих ролях не первый год. “От сказочных персонажей нас не отличишь”, - говорится в объявлении. Они одеты в яркие костюмы, знают сотни небанальных игр и поздравлений, дарят каждому малышу мешок радости и эмоций до следующего декабря

Дед мороз

500 рублей

Дедушка Мороз и его самый лучший друг Тигруля поздравят вас и ваших деток у вас дома! В описании говорится, что аниматоры приедут в гости на 10-15 минут в зависимости от количества детишек. Сначала в гости зайдёт Тигруля, он познакомится с детками, загадает загадки и они вместе позовут самого настоящего Дедушку Мороза.

Дед Мороз и Снегурочка

2000 рублей

Очень лаконичное описание: профессиональные Дед Мороз и Снегурка скрасят ваш праздник волшебным, ярким выступлением. Больше информации нет.

